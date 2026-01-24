Італія

Гравцю запропонували новий контракт.

Туринський Ювентус останній рік проводить у марних спробах перемовин з американським центральним півзахисником Вестоном Маккенні щодо продовження контракту.

Чинна угода 27-річного виконавця добігає завершення вже цього літа й нещодавно гравець отримав можливість особисто вести перемовини з іншими клубами.

При цьому сам Маккенні загалом не проти залишитись у складі "зебр", проте віддав усі процеси в руки власному агенту.

Також Вестон уже має пропозиції від низки європейських клубів, серед яких мадридський Атлетіко, Рома, бірмінгемська Астон Вілла, Мілан, разом із турецькими грандами Галатасараєм та Фенербахче.

У цьому сезоні на рахунку американця п’ять голів та чотири асисти за 28 матчів.