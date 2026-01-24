Італія

Туринці майже узгодили умови оренди з опцією викупу з Фенербахче.

Ювентус перебуває на фінальній стадії домовленостей із Фенербахче щодо трансферу марокканського форварда Юссефа Ен-Несірі. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, між клубами вже майже досягнуто усної угоди. Йдеться про оренду нападника з опцією викупу, яка не буде обов’язковою. Наразі сторонам залишається узгодити фінальні деталі з самим гравцем, після чого трансфер може бути закритий.

У Ювентусі налаштовані оптимістично та вважають, що угода є дуже близькою до завершення. Очікується, що перехід Ен-Несірі може бути оформлений уже цими вихідними.

Раніше на марокканського нападника також претендували Наполі та Астон Вілла, однак наразі саме Ювентус є головним фаворитом у боротьбі за гравця Фенербахче. Контракт 28-річного форварда з турецьким клубом чинний до літа 2029 року.

У поточному сезоні Юссеф Ен-Несірі провів 25 матчів у всіх турнірах, забив 8 голів і віддав одну результативну передачу.