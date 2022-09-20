Іспанія

Нова угода між сторонами діятиме до літа 2026 року.

Мадридський Реал незабаром підпише новий контракт зі своїм головним спонсором – авіакомпанією Emirates. Про це повідомляє Marca.

За новою угодою, яка діятиме до літа 2026 року, "вершкові" отримуватимуть по 70 мільйонів євро, а ще 10 млн євро залежать від виступів команди.

Нагадаємо, обидва бренди розпочали співпрацю у 2011 році, а з 2013 року Emirates стала титульним спонсором мадридського клубу.

Зазначимо, що наразі Реал має один з найкращих стартів в історії клубу. Реал виграв усі шість стартових матчів в іспанській Ла Лізі та впевнено очолює турнірну таблицю Ла Ліги.