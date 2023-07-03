Іспанія

Вінгер в наступному сезоні буде грати в новій формі на виїзді.

Жирона, як і багато інших клубів, не відстає від тенденцій, тому представила новий комплект виїзної форми на наступний сезон.

Екіпірування виконане у білому кольорі з невеликим вкрапленнями синього та блакитного.

Зазначимо, що технічним спонсором Жирони є Puma.

Віктор Циганков взяв участь у представленні нового комплекту.

Нагадаємо, раніше захисник Борнмута Ілля Забарний взяв участь у представленні нової форми команди.