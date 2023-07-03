Вінгер в наступному сезоні буде грати в новій формі на виїзді.
Нова форма, фото Жирона
03 липня 2023, 17:45
Жирона, як і багато інших клубів, не відстає від тенденцій, тому представила новий комплект виїзної форми на наступний сезон.
Екіпірування виконане у білому кольорі з невеликим вкрапленнями синього та блакитного.
Зазначимо, що технічним спонсором Жирони є Puma.
Віктор Циганков взяв участь у представленні нового комплекту.
Нагадаємо, раніше захисник Борнмута Ілля Забарний взяв участь у представленні нової форми команди.