Україна

Перша поразка "біло-синіх" на тренувальному зборі в Австрії.

У рамках тренувального збору в Австрії Динамо Київ зустрілося з Рапідом Бухарест.

Протягом першого тайму контрольного поєдинку команди не порадували голами. У другій половині протистояння Омар Ель-Саві відкрив рахунок із гри, а Віталій Буяльський оперативно відновив паритет, реалізувавши пенальті.

Борісав Бурмаз пізніше відповів своїм вдало виконаним ударом з 11-метрової позначки. Крапку в товариському матчі поставив гол Мохаммеда Камара незадовго до кінця основного часу.



Завтра, 3 липня, підопічні Ігоря Костюка протистоятимуть ЛАСКу. Контрольний поєдинок розпочнеться о 18:00 за київським часом.

Динамо Київ — Рапід Бухарест 1:3

Голи: Буяльський, 56 (пен.) — Ель-Саві, 53, Бурмаз, 76 (пен.), Камара, 89

Динамо Київ (стартовий склад): Суркіс, Коробов, Біловар, Тіаре, Вівчаренко, Малиш, Рубчинський, Буяльський, Огундана, Герич, Герреро

Запасні: Ольховий, Манько, Торрес, Дикий, Бленуце, Гусєв, Редушко, Волошин