Іспанія

"Вершкові" не змусили на себе довго чекати.

Сьогодні, 14 вересня, у ЗМІ з'явилася інформація про те, що кількох гравців мадридського Реалу було заарештовано за поширення відео сексуального характеру з неповнолітньою.

За кілька миттєвостей Реал виступив із заявою на своєму офіційному сайті.

"Клуб повідомляє, що йому відомо про те, що на гравця Кастилії та трьох гравців Реала С подали заяву до Цивільної гвардії у зв'язку зі скаргою на передбачуване поширення приватного відео в WhatsApp. Коли клуб отримає докладну інформацію про факти, він вживе відповідних заходів", — йдеться в офіційній заяві "вершкових".

Водночас, видання Cadena SER стверджує, що сексуальні стосунки відбувалися за взаємною згодою, як і запис відео.

Зазначається, що звинувачення полягає в тому, що гравці без дозволу поширили запис третім особам.

Наразі жодних судових розглядів немає, але слідство триває.