"Вершкові" не змусили на себе довго чекати.
ГРАВЦІ РЕАЛУ КАСТІЛЬЇ, GETTY IMAGES
14 вересня 2023, 21:24
Сьогодні, 14 вересня, у ЗМІ з'явилася інформація про те, що кількох гравців мадридського Реалу було заарештовано за поширення відео сексуального характеру з неповнолітньою.
За кілька миттєвостей Реал виступив із заявою на своєму офіційному сайті.
"Клуб повідомляє, що йому відомо про те, що на гравця Кастилії та трьох гравців Реала С подали заяву до Цивільної гвардії у зв'язку зі скаргою на передбачуване поширення приватного відео в WhatsApp. Коли клуб отримає докладну інформацію про факти, він вживе відповідних заходів", — йдеться в офіційній заяві "вершкових".
Водночас, видання Cadena SER стверджує, що сексуальні стосунки відбувалися за взаємною згодою, як і запис відео.
Зазначається, що звинувачення полягає в тому, що гравці без дозволу поширили запис третім особам.
Наразі жодних судових розглядів немає, але слідство триває.