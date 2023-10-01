Іспанія

Коментар зірки "вершкових".

Півзахисник Реала Джуд Беллінгем розповів, як отримує задоволення, виступаючи за мадридський клуб.

"Мені добре в цій команді. Справді насолоджуюся футболом, граючи в Реалі.

Щоразу, коли одягаю цю футболку — просто намагаюся зробити все можливе на полі", — сказав Беллінгем.

Нагадаємо, що Беллінгем провів 6 матчів за Реал у Ла Лізі: на його рахунку 5 голів та 1 асист.

Раніше Гарі Невілл Гарі Невілл висловився щодо успіхів новачка мадридського Реала англійця Джуда Беллінгема.