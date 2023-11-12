Іспанія

Серйозна заява іспанського функціонера.

Президент мадридського Реалу Флорентіно Перес виловився стосовно суддівства в іспанській Ла Лізі. Його слова наводить ESPN.

"Для благополуччя іспанського футболу дуже важливо, щоб такі питання, як якість суддівства та використання відеоповторів були вирішені.

Ніхто не розуміє, хто малює лінії під час повторів, ніхто не розуміє, чому ми не бачимо картину цілком при офсайдах. Це породжує лише нові сумніви.

Я вірю в те, що іспанський уряд зробить кроки, які покращать роботу суддівських органів у нашій країні. Це термінове питання, воно ніколи ще не було таким терміновим. Довіра до наших змагань підірвана", — сказав президент "бланкос".