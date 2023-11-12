Іспанія

Цікавий коментар колишнього іспанського рефері.

Колишній футбольний суддя іспанської Ла Ліги Едуардо Ітурральде Гонсалес прокоментував нещодавні слова президента мадридського Реалу Флорентіно Переса про суддівство. Його слова наводить Cadena SER.

"Я сказав би, що невігластво людини не повинно породжувати сумніви щодо системи. Невігластво людини, коли технічний комітет суддів готовий пояснити принцип роботи для будь-якого клубу.

Коли ти не хочеш дізнатися про те, як влаштована система, починаєш сіяти сумніви. Він мав рацію, коли сказав, що "справа Негрейри" шкодить іміджу іспанського футболу. Що ж, своїми заявами про те, що він не розуміє, як малюються лінії ВАР, він робить те саме. Він дискредитує іспанський футбол так само, як і "справа Негрейри".

Найгірше те, що він не хоче зрозуміти, як працює ВАР. Він каже, що судді малюють незрозумілі лінії і натякає, що цей процес залежить від того, який клуб грає. Це незнання того, як працює ВАР та як працюють лінії, дискредитує іспанський футбол. І це можна виправити: зателефонуйте до технічного комітету суддів, сходіть туди і вони вам все пояснять без будь-яких проблем. І якщо ви захочете, ви зрозумієте. В чому проблема? Він просто не хоче цього зрозуміти", — відверто сказав колишній футбольний суддя.