Іспанія

Football.ua представляє огляд туру чемпіонату Іспанії.

Прімера починає набирати обертів. Реал продовжує тримати дистанцію від Барселони, а самі каталонці здобувають перемогу.

Результати туру

Реал впевнено обіграв Валенсію

Реал Мадрид провів доволі впевнений матч. Після невтішної нічиєї з Райо Вальєкано та втрати лідируючої позиції Жироні, мадридський колектив повинен був лише вигравати в непростої Валенсії.

І команда Карло Анчелотті одразу захопила лідерство. Дані Карвахаль відмітився голом, що дозволило одразу отримати потрібну ініціативу. Реал не був би Реалом, якби не припустився кількох помилок у захисті, але, на щастя, Андрій Лунін не мав багато роботи. До перерви було забито ще один м'яч зусиллями Родріго.

На початку другого тайму неприємності для левантійського клубу продовжилися. Вінісіус і Родріго забили два швидких голи. Ефектну перемогу доповнив гол того ж Родріго, який зробив рахунок занадто великим для левантійського колективу. Відповісти опонент зумів лише за розгромного рахунку, коли Уго Дуро оформив м'яч престижу. Раніше форвард Валенсії не реалізував декілька хороших моментів. А ось Роман Яремчук вийшов тільки на заміну, проте відмітитися якимось діями не зміг.

Мадридський Реал впорався з суперником з верхньої частини турнірної таблиці без багатьох ключових гравців. Потрібно сказати, що результат було здобуто без Джуда Беллінгема, і відсутність англійського півзахисника дозволила зробити сольну виставу його товаришам Вінісіусу та Родріго.

Барселона здобула вольову перемогу над Алавесом

Барселона перемогла непростий Алавес. Колективу вдалося забити у другому таймі.

Початок матчу був дивним. Хаві вирішив швидко почати гру зі швидкого розіграшу. Араухо пішов вперед, в результаті чого позаду залишилися лише Канселу, Кунде, Іньїго Мартінес та Гюндоган. Німець втратив м'яч, а Саму завершив швидку контратаку гостей.

Вже на дев'ятій хвилині рахунок міг бути 2:0 на користь Алавеса, коли Саму Омородіон знову опинився у штрафному майданчику, але не влучив у ворота. На 14-ій хвилині форвард гостей мав третій шанс і промахнувся вдруге, залишившись сам на сам з тер Штегеном. Барселона могла відповісти завдяки Левандовські, але удар поляка відбив Сівер. На 21-ій хвилині промахнувся Фермін, а удар Феліша відбив голкіпер гостей.

Після деяких замін Барселона почала відповідати своїми моментами. Нарешті Кунде чудово подав на голову Левандовські, а поляк чудово пробив і зрівняв рахунок. Господарі продовжували атакувати, але було багато хаотичності. Феліш двічі намагався пробити з дальньої дистанції, але обидва технічні удари були дуже неточними. На 72-ій хвилині Ламіне Ямаль переграв суперника на фланзі та пробив по воротах, але Сівера добре відбив його спробу.

Втім, ближче до завершення матчу Ферран Торрес вбіг у штрафний майданчик і проти нього сфолив Абкар. Арбітр призначив пенальті у ворота Алавеса. До м'яча підійшов Роберт Левандовські і впевненим ударом переграв Сівера. Барселона знову тримала матч під контролем. Баскський колектив змушений був більше відкриватися, що давало можливості для швидких атак. Спочатку Левандовські, а потім Ферран Торрес потрапили в офсайд і не дозволили своїй команді встановити більш комфортний результат.

У доданий час Кіке блискуче пробив головою вище поперечини. Далі Оріоль Ромеу зіграв рукою у власному штрафному майданчику, але через те, що один із гравців гостей на момент передачі перебував у офсайді, рефері навіть не довелося аналізувати ситуацію в рамках VAR. Через мить він завершив матч, і підопічні Хаві, як і він сам, змогли зітхнути з полегшенням. Їм вдалося перемогти, хоча покращення в грі порівняно з попередніми матчами не відбулося.

Коротко про інші матчі туру:

Атлетік в фантастичному стилі переграв Сельту (4:3). В першому таймі відбувся обмін голами, а в другому почалося справжнє шоу. Колектив з Більбао забив, потім галісійська команда зрівняла рахунок і не реалізувала пенальті авторства Яго Аспаса. Втім у доданий час другої половини Алекс Беренгер відмітився переможним голом з одинадцятиметрової позначки.

Райо вдома поступився Жироні (1:2). Рахунок у матчі було відкрито на п'ятій хвилині, коли Альваро Гарсія скористався вдалим рикошетом у штрафному майданчику та пробив у дальній кут воріт Жирони. Потім наприкінці першого тайму спрацювала українська зв'язка — Віктор Циганков віддав у центр штрафного майданчика на Артема Довбика, а той пробив повз воротаря. Перемогу команді Мічела приніс забитий м'яч у виконанні Савіо на 65 хвилині, який добив м'яч у порожні ворота після того, як Столе Дімітрієвскі відбив м'яч після удару Довбика, якому пас віддавав Циганков.



Реал Сосьєдад переграв Альмерію у виїзному матчі (3:1). Колектив з Сан-Себастьяну відкрив рахунок у середині другого тайму, втім опоненту вдалося відігратися. Проте в доданий час другого тайму баскська команда зуміла забити двічі зусиллями Карлоса Фернандеса та Мартіна Субіменді.



Гранада та Хетафе не виявили переможця (1:1). Колективи обмінялися голами у першому таймі.



Осасуна та Лас-Пальмас зіграли результативну нічию (1:1). Обидва м'ячі відбулися у середині другої половини на невеликому моменті активності двох команд.



Севілья та Бетіс не зуміли перемогти у андалусійському дербі (1:1). На гол Айосе Переса відповів Іван Ракітич.



Атлетіко переграв Вільярреал у важкому поєдинку (3:1). Колектив Дієго Сімеоне зумів дотиснути суперника наприкінці поєдинку зусиллями Грізманна та Ліно.

Цікаві факти та статистика

Дриблінг

Інша статистика

Найкращий гол 13-го туру Прімери

Альберто Молейро (Лас-Пальмас)

Найкращий гравець 13-го туру Прімери

Віктор Циганков та Артем Довбик (Жирона) – асист та гол в матчі проти Райо Вальєкано

Вінісіус та Родріго (Реал Мадрид) – дубль та 1+2 у поєдинку з Валенсією

Символічна збірна 13-го туру Прімери

Таблиця після 13-го туру Прімери

Розклад наступного туру Прімери