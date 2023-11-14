Прімера починає набирати обертів. Реал продовжує тримати дистанцію від Барселони, а самі каталонці здобувають перемогу.

Результати туру 

13 ТУР. 10.11.2023
22:00 Атлетік 4:3 Сельта

13 ТУР. 11.11.2023
15:00 Райо Вальєкано 1:2 Жирона
17:15 Альмерія 1:3 Реал Сосьєдад
19:30 Осасуна 1:1 Лас-Пальмас
19:30 Гранада 1:1 Хетафе
22:00 Реал Мадрид 5:1 Валенсія

13 ТУР. 12.11.2023
17:15 Барселона 2:1 Алавес
19:30 Севілья 1:1 Реал Бетіс
22:00 Атлетіко 3:1 Вільярреал

Реал впевнено обіграв Валенсію

Реал Мадрид провів доволі впевнений матч. Після невтішної нічиєї з Райо Вальєкано та втрати лідируючої позиції Жироні, мадридський колектив повинен був лише вигравати в непростої Валенсії.

І команда Карло Анчелотті одразу захопила лідерство. Дані Карвахаль відмітився голом, що дозволило одразу отримати потрібну ініціативу. Реал не був би Реалом, якби не припустився кількох помилок у захисті, але, на щастя, Андрій Лунін не мав багато роботи. До перерви було забито ще один м'яч зусиллями Родріго.

На початку другого тайму неприємності для левантійського клубу продовжилися. Вінісіус і Родріго забили два швидких голи. Ефектну перемогу доповнив гол того ж Родріго, який зробив рахунок занадто великим для левантійського колективу. Відповісти опонент зумів лише за розгромного рахунку, коли Уго Дуро оформив м'яч престижу. Раніше форвард Валенсії не реалізував декілька хороших моментів. А ось Роман Яремчук вийшов тільки на заміну, проте відмітитися якимось діями не зміг. 

Мадридський Реал впорався з суперником з верхньої частини турнірної таблиці без багатьох ключових гравців. Потрібно сказати, що результат було здобуто без Джуда Беллінгема, і відсутність англійського півзахисника дозволила зробити сольну виставу його товаришам Вінісіусу та Родріго.

Барселона здобула вольову перемогу над Алавесом

Барселона перемогла непростий Алавес. Колективу вдалося забити у другому таймі.

Початок матчу був дивним. Хаві вирішив швидко почати гру зі швидкого розіграшу. Араухо пішов вперед, в результаті чого позаду залишилися лише Канселу, Кунде, Іньїго Мартінес та Гюндоган. Німець втратив м'яч, а Саму завершив швидку контратаку гостей. 

Вже на дев'ятій хвилині рахунок міг бути 2:0 на користь Алавеса, коли Саму Омородіон знову опинився у штрафному майданчику, але не влучив у ворота. На 14-ій хвилині форвард гостей мав третій шанс і промахнувся вдруге, залишившись сам на сам з тер Штегеном. Барселона могла відповісти завдяки Левандовські, але удар поляка відбив Сівер. На 21-ій хвилині промахнувся Фермін, а удар Феліша відбив голкіпер гостей. 

Після деяких замін Барселона почала відповідати своїми моментами. Нарешті Кунде чудово подав на голову Левандовські, а поляк чудово пробив і зрівняв рахунок. Господарі продовжували атакувати, але було багато хаотичності. Феліш двічі намагався пробити з дальньої дистанції, але обидва технічні удари були дуже неточними. На 72-ій хвилині Ламіне Ямаль переграв суперника на фланзі та пробив по воротах, але Сівера добре відбив його спробу. 

Втім, ближче до завершення матчу Ферран Торрес вбіг у штрафний майданчик і проти нього сфолив Абкар. Арбітр призначив пенальті у ворота Алавеса. До м'яча підійшов Роберт Левандовські і впевненим ударом переграв Сівера. Барселона знову тримала матч під контролем. Баскський колектив змушений був більше відкриватися, що давало можливості для швидких атак. Спочатку Левандовські, а потім Ферран Торрес потрапили в офсайд і не дозволили своїй команді встановити більш комфортний результат. 

У доданий час Кіке блискуче пробив головою вище поперечини. Далі Оріоль Ромеу зіграв рукою у власному штрафному майданчику, але через те, що один із гравців гостей на момент передачі перебував у офсайді, рефері навіть не довелося аналізувати ситуацію в рамках VAR. Через мить він завершив матч, і підопічні Хаві, як і він сам, змогли зітхнути з полегшенням. Їм вдалося перемогти, хоча покращення в грі порівняно з попередніми матчами не відбулося. 

Коротко про інші матчі туру:

 
 
 
 

Атлетік в фантастичному стилі переграв Сельту (4:3). В першому таймі відбувся обмін голами, а в другому почалося справжнє шоу. Колектив з Більбао забив, потім галісійська команда зрівняла рахунок і не реалізувала пенальті авторства Яго Аспаса. Втім у доданий час другої половини Алекс Беренгер відмітився переможним голом з одинадцятиметрової позначки.

Райо вдома поступився Жироні (1:2). Рахунок у матчі було відкрито на п'ятій хвилині, коли Альваро Гарсія скористався вдалим рикошетом у штрафному майданчику та пробив у дальній кут воріт Жирони. Потім наприкінці першого тайму спрацювала українська зв'язка — Віктор Циганков віддав у центр штрафного майданчика на Артема Довбика, а той пробив повз воротаря. Перемогу команді Мічела приніс забитий м'яч у виконанні Савіо на 65 хвилині, який добив м'яч у порожні ворота після того, як Столе Дімітрієвскі відбив м'яч після удару Довбика, якому пас віддавав Циганков.

АЛЬМЕРІЯ
13
РЕАЛ СОСЬЄДАД


Реал Сосьєдад переграв Альмерію у виїзному матчі (3:1). Колектив з Сан-Себастьяну відкрив рахунок у середині другого тайму, втім опоненту вдалося відігратися. Проте в доданий час другого тайму баскська команда зуміла забити двічі зусиллями Карлоса Фернандеса та Мартіна Субіменді.

ГРАНАДА
11
ХЕТАФЕ


Гранада та Хетафе не виявили переможця (1:1). Колективи обмінялися голами у першому таймі.

ОСАСУНА
11
ЛАС-ПАЛЬМАС


Осасуна та Лас-Пальмас зіграли результативну нічию (1:1). Обидва м'ячі відбулися у середині другої половини на невеликому моменті активності двох команд.

СЕВІЛЬЯ
11
РЕАЛ БЕТІС


Севілья та Бетіс не зуміли перемогти у андалусійському дербі (1:1). На гол Айосе Переса відповів Іван Ракітич. 

АТЛЕТІКО
31
ВІЛЬЯРРЕАЛ


Атлетіко переграв Вільярреал у важкому поєдинку (3:1). Колектив Дієго Сімеоне зумів дотиснути суперника наприкінці поєдинку зусиллями Грізманна та Ліно. 

Цікаві факти та статистика

Дриблінг

Інша статистика

Найкращий гол 13-го туру Прімери

Альберто Молейро (Лас-Пальмас)

Найкращий гравець 13-го туру Прімери

Віктор Циганков та Артем Довбик (Жирона) – асист та гол в матчі проти Райо Вальєкано

Вінісіус та Родріго (Реал Мадрид) – дубль та 1+2 у поєдинку з Валенсією 

 

Символічна збірна 13-го туру Прімери 

 

Таблиця після 13-го туру Прімери 

# 13 ЛИСТОПАДА 2023 І О
1 Жирона Жирона 13 34
2 Реал Мадрид Реал Мадрид 13 32
3 Барселона Барселона 13 30
4 Атлетіко Атлетіко 11 25
5 Атлетік Атлетік 13 24
6 Реал Сосьєдад Реал Сосьєдад 13 22
7 Реал Бетіс Реал Бетіс 13 21
8 Лас-Пальмас Лас-Пальмас 13 18
9 Валенсія Валенсія 13 18
10 Райо Вальєкано Райо Вальєкано 13 18
11 Хетафе Хетафе 13 16
12 Осасуна Осасуна 13 14
13 Севілья Севілья 12 12
14 Вільярреал Вільярреал 12 12
15 Алавес Алавес 13 12
16 Кадіс Кадіс 12 10
17 Мальорка Мальорка 12 9
18 Сельта Сельта 13 7
19 Гранада Гранада 13 7
20 Альмерія Альмерія 13 3

Розклад наступного туру Прімери 

14 ТУР. 24.11.2023
22:00 Алавес -:- Гранада

14 ТУР. 25.11.2023
15:00 Райо Вальєкано -:- Барселона
17:15 Валенсія -:- Сельта
19:30 Хетафе -:- Альмерія
22:00 Атлетіко -:- Мальорка

14 ТУР. 26.11.2023
15:00 Вільярреал -:- Осасуна
17:15 Реал Сосьєдад -:- Севілья
19:30 Кадіс -:- Реал Мадрид
22:00 Реал Бетіс -:- Лас-Пальмас

14 ТУР. 27.11.2023
22:00 Жирона -:- Атлетік