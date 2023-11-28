Іспанія

Football.ua представляє огляд туру чемпіонату Іспанії.

Прімера починає набирати обертів. Реал продовжує тримати дистанцію від Барселони, а самі каталонці здобувають перемогу.

Результати туру

Барселона не змогла переграти Райо Вальєкано

Черговий невдалий і дуже посередній виступ Барселони. Команда Хаві зіграла лише внічию з Райо Вальєкано 1:1, а після цього туру відставання від Реала та Жирони може збільшитися.

Френкі де Йонг повернувся в стартовий склад і, таким чином, був капітаном "блауграни" в матчі. Цього разу Рафінья, Рональд Араухо, Жоау Феліш та Ілкай Гюндоган розпочали матч на лаві запасних. В результаті травми Марка-Андре тер Штегена Іньякі Пенья зіграв в рамці воріт. Гравці Барси вийшли на поле у ​​футболках на підтримку Гаві "ми з тобою".

Райо підійшов до цього матчу у своєму стилі, агресивно атакувавши Барселону на її половині. На самому початку поєдинку Ісі Паласон виконав два постріли з дистанції. У Пеньї були проблеми з другим ударом, хоча теоретично потягнути його не було надто складно. Удар Педрі метрів з 16-ти, який легко зупинив Дімітрієвскі, особливої ​​загрози не становив.

Після довгих хвилин без особливої ​​загрози перед обома воротами, ефектно створив момент Ламін Ямаль, який обійшов трьох суперників і пробив, але надто легко і поцілив прямо у воротаря господарів. Коли за мить з'явилася ще одна можливість створити загрозу, 16-річний хлопець дуже неточно відпасував одному зі своїх товаришів. Унаї Лопес виявився набагато влучнішим на 40-ій хвилині. Півзахисник Райо чудово пробив здалеку і вивів свою команду вперед. Цього разу голкіперу Барселони не пощастило, оскільки він не встиг оговтатися після попереднього удару суперника, який був заблокований. Барса претендувала на положення "поза грою", але після аналізу ВАР гол був зарахований. До перерви каталонці могли навіть програвати з рахунком 0:2, але Алехандро Бальде врятував свою команду.

На початку другої половини матчу Жоау Канселу сильно пробив, але м'яч пролетів вище воріт. На 54-ій хвилині завдяки вдалому навісу Оріоля Ромеу шанс був у Феррана Торреса, але форвард направив м'яч прямо у воротаря. Через мить Педрі також намагався пробити головою після навісу Роберта Левандовські, але півзахисник не влучив у ворота. Напередодні цієї дії на полі з'явилися Ілкай Гюндоган і Жоау Феліш. Барса нарешті змогла перевести гру на половину Райо, хоча цікаво, чи це не пов’язано з вилученням суперника.

Барселона була дуже близькою до взяття воріт ближче до завершення поєдинку, коли після удару Рафіньї м'яч відскочив від стійки. Далі "блауграна" після двох тривалих розіграшів змогла зрівняти рахунок. Спочатку Іньїго Мартінес віддав пас на Бальде, а потім лівий захисник зіграв на Левандовські. Однак Флоріан Лежен випередив форварда і спрямував м'яч у власні ворота.

У компенсований час відбулася ще одна суперечка, коли Еспіно чітко вдарив ногою Рафінью у штрафному майданчику, коли той намагався прийняти м'яч. Незважаючи на це, арбітр ВАР Сантьяго Хайме не повідомив про це рефері. Результат не змінився і матч завершився нічиєю.

Реал впевнено переграв Кадіс

Коли Серхіо Гонсалес запевняв на передматчевій прес-конференції, що його гравці зустрінуться з Реалом у хорошій формі, можна було недовірливо похитати головою. Однак швидко виявилося, що 47-річний тренер говорив правду, адже його Кадіс вийшов на поле граючи достатньо сміливо.

Агресивні ривки, високий пресинг. Перш за все, розвіємо будь-які сумніви – це не опис перших хвилин королівської команди. Господарі розпочали вельми впевнено. Протягом п'яти хвилин вони навіть тричі встигли загрожувати Андрію Луніну і до 14-ої хвилини їхні дії виглядали дуже багатообіцяючими.

Саме тоді в справу втрутився Родріго. Бразилець, який спочатку мав сидіти на лаві запасних, після пасу від Джуда Беллінгема пробіг лівим флангом, танцював у штрафному з кількома гравцями господарів і, нарешті, блискуче поклав м'яч майже у дев'ятку Жереміаса Ледесми.

Підопічним Карло Анчелотті не вистачало спокою та влучності у виході зі своєї половини поля, що ще більше підживлювало місцеву команду. На щастя, Лунін не збентежився і зробив чудовий сейв після удару Рожера Марті на 39-ій хвилині.

На початку другого тайму почали створюватися моменти у виконанні мадридського Реалу. Спочатку за абсолютно незрозумілих обставин Хоселу не відправив м'яч у порожні ворота, а потім Лука Модрич з-за меж штрафного пробив у штангу. Через кілька десятків секунд хорват відкупився, віддавши пас на Родріго, який забив другий гол.

Далі Родріго відпасував на Джуда Беллінгема, а той пробив точно в дальній кут. Англійський півзахисник оформив найрезультативніший дебют у складі колективу зі столиці Іспанії.

Реал зробив те, що мав зробити. Він не розчарував, набрав три очки. І це при тому, що він мав певні проблеми у першому таймі.

Коротко про інші матчі туру:

Алавес вдома переграв Гранаду (3:1). Господарі поля досить швидко вийшли вперед завдяки автоголу Торренте. У першому ж таймі Реббаш подвоїв перевагу Алавеса. На початку другої половини зустрічі Омородіон довів рахунок до розгромного. Завдяки реалізованому Узуні пенальті Гранада все ж зуміла не піти з поля зовсім без результативних ударів.

Валенсія та Сельта голів не забили (0:0). Загалом це була досить рівна гра, але варто визнати, що моментів у гостей було більше. Однак, незважаючи на це, обидві команди так і не змогли розпечатати ворота один одного. Український форвард Роман Яремчук з'явився на полі на 84 хвилині і за дві хвилини міг заробити пенальті, але трохи не пощастило.

Хетафе вдома здолав Альмерію (2:1). Господарі здолали гостей, відправивши до їхніх воріт два голи. Гості зуміли відповісти лише один раз.

Атлетіко мінімально переграв Мальорку (1:0). Вирішальним став гол Антуана Грізманна на 64-й хвилині гри з передачі Маріо Ермосо.

Вільярреал вдома обіграв Осасуну (3:1). Після безгольового першого тайму команди відзначилися результативністю, а фінальний свисток у підсумку зафіксував перемогу "жовтої субмарини" з рахунком 3:1. Головним героєм зустрічі став Хосе Моралес, який оформив на свій рахунок хет-трик.

Реал Сосьєдад зміг переграти Севілью (2:1). Вже у першому таймі господарі поля забезпечили собі перевагу в два м'ячі завдяки автоголу Дмітровича та голу Садіка. Втім, вже у другій половині зустрічі Севільї вдалося відіграти один м'яч завдяки Ен Несірі, але після вилучень Серхіо Рамоса та Хесуса Наваса наприкінці матчу сподівання команди Алонсо на бодай одне набране очко канути в Лету.

Бетіс мінімально обіграв Лас-Пальмас (1:0). Господарі здолали гостей завдяки голу від Вілліана Жозе на 19-й хвилині гри.

Жирона зіграла вдома внічию із Атлетіком (1:1). Віктор Циганков відмітився голом, проте цього не вистачило для перемоги. Українець в черговий раз показав солідну та впевнену гру.

Цікаві факти та статистика

Дриблінг

Інша статистика

Найкращий гол 14-го туру Прімери

Унаї Лопес (Райо Вальєкано)

Мейсон Грінвуд (Хетафе)

Умар Садік (Реал Сосьєдад)

Родріго (Реал Мадрид)

Найкращий гравець 14-го туру Прімери

Родріго (Реал Мадрид) – дубль та асист в матчі проти Кадіса

Символічна збірна 14-го туру Прімери

Таблиця після 14-го туру Прімери

# М В Н П ЗАБ ПРО РІЗН О 1 Реал Мадрид 14 11 2 1 31 9 22 35 2 Жирона 14 11 2 1 32 17 15 35 3 Атлетіко 13 10 1 2 30 12 18 31 4 Барселона 14 9 4 1 27 14 13 31 5 Атлетік 14 7 4 3 26 18 8 25 6 Реал Сосьєдад 14 7 4 3 25 17 8 25 7 Реал Бетіс 14 6 6 2 18 16 2 24 8 Хетафе 14 4 7 3 17 18 -1 19 9 Валенсія 14 5 4 5 16 18 -2 19 10 Райо Вальєкано 14 4 7 3 16 18 -2 19 11 Лас-Пальмас 14 5 3 6 11 13 -2 18 12 Вільярреал 14 4 3 7 21 25 -4 15 13 Алавес 14 4 3 7 14 19 -5 15 14 Осасуна 14 4 2 8 16 24 -8 14 15 Севілья 13 2 6 5 19 19 0 12 16 Кадіс 13 2 4 7 10 20 -10 10 17 Мальорка 13 1 6 6 12 19 -7 9 18 Сельта 14 1 5 8 14 24 -10 8 19 Гранада 14 1 4 9 19 33 -14 7 20 Альмерія 14 0 3 11 16 37 -21 3

Розклад наступного туру Прімери