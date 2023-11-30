Іспанія

Неприємні новини з Мадриду.

Півзахиснику мадридського Реалу Джуду Беллінгему потрібна операція на плечі. Про це повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, у мадридському клубі вважають, що хірургічне втручання може вирішити проблему, хоча початковий варіант – це консервативне лікування.

Рано чи пізно футболісту, ймовірно, доведеться перенести операцію, проте вона не термінова та може почекати певний час. Все залежатиме від того, скільки англієць буде готовий миритися з болючими відчуттями.

Доктор Сантьяго Араус, голова відділення, що займається плечовим суглобом у мадридській клініці Clinica Cemtro, зазначив, що у кожного, хто одного разу вивихнув плече, є ризик рецидиву і чим молодший постраждалий, тим вища ймовірність повторного виникнення проблеми.

Згідно з прогнозами Арауса, відновлення після операції займе не менше двох місяців.