Іспанський хавбек може повернутися до Ла Ліги.

Півзахисник ПСЖ Карлос Солер може повернутися до іспанської Ла Ліги, повідомляє інсайдер Фабриціо Романо.

За інформацією джерела, у послугах 28-річного іспанця зацікавлений Реал Сосьєдад, який вже розпочав переговори з паризьким клубом.

Нагадаємо, Солер вже виступав у Ла Лізі за Валенсію, звідки влітку 2022 року перебрався до ПСЖ за 18 млн євро.

Минулого сезону Солер провів 33 матчі за Вест Гем на правах оренди — на його рахунку один гол та один асист.

