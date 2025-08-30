Іспанія

Угода зірвалась у останній момент.

Бразильський нападник Антоні в другій частині минулого сезону реанімував свою кар’єру в складі севільського Бетіса на правах оренди з англійського Манчестер Юнайтед.

Виступи 25-річного виконавця в Іспанії в підсумком стали настільки успішними, що "зелено-білі" не мали жодних сумнівів у тому, що цей гравець потрібен їм у будь-якому форматі й у новому сезоні.

Перемовини щодо трансферу Антоні тривали від самого завершення його першого строку оренди, і напередодні "Червоні дияволи" нарешті дали свою згоду на цей перехід.

Проте несподівано за допомоги власних ресурсів Бетіс сповістив футбольну спільноту про наступне:

"Не було досягнуто жодної згоди щодо Антоні, і зрештою ми відкликали пропозицію.

Ми не можемо дозволити собі оплатити трансферну суму та суми, які Манчестер Юнайтед повинен виплатити гравцеві перед здійсненням цього переходу", — ідеться в заяві Бетіса.

У складі севільців за пів року Антоні відзначився дев’ятьма голами у 24 матчах.