Угода зірвалась у останній момент.
Антоні, Getty Images
30 серпня 2025, 08:40
Бразильський нападник Антоні в другій частині минулого сезону реанімував свою кар’єру в складі севільського Бетіса на правах оренди з англійського Манчестер Юнайтед.
Виступи 25-річного виконавця в Іспанії в підсумком стали настільки успішними, що "зелено-білі" не мали жодних сумнівів у тому, що цей гравець потрібен їм у будь-якому форматі й у новому сезоні.
Перемовини щодо трансферу Антоні тривали від самого завершення його першого строку оренди, і напередодні "Червоні дияволи" нарешті дали свою згоду на цей перехід.
Проте несподівано за допомоги власних ресурсів Бетіс сповістив футбольну спільноту про наступне:
"Не було досягнуто жодної згоди щодо Антоні, і зрештою ми відкликали пропозицію.
Ми не можемо дозволити собі оплатити трансферну суму та суми, які Манчестер Юнайтед повинен виплатити гравцеві перед здійсненням цього переходу", — ідеться в заяві Бетіса.
У складі севільців за пів року Антоні відзначився дев’ятьма голами у 24 матчах.