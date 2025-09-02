Іспанський вінгер підписав п’ятирічний контракт і залишиться в клубі до 2030 року.
Браян Хіль, Getty Images
02 вересня 2025, 13:50
Жирона офіційно оголосила про викуп контракту вінгера Тоттенгема Браяна Хіля.
Іспанський клуб заплатив за 23-річного флангового гравця шість мільйонів євро, про що повідомляє портал Transfermarkt.
Футболіст підписав угоду з Жироною строком на п’ять років, тож залишиться в команді щонайменше до літа 2030 року.
Минулого сезону Хіль уже виступав за Жирону на правах оренди, і його гра справила враження на керівництво клубу, яке вирішило оформити повноцінний трансфер.
Нагадаємо, 1 вересня Ванат став гравцем Жирони.