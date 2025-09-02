Іспанія

Іспанський вінгер підписав п’ятирічний контракт і залишиться в клубі до 2030 року.

Жирона офіційно оголосила про викуп контракту вінгера Тоттенгема Браяна Хіля.

Іспанський клуб заплатив за 23-річного флангового гравця шість мільйонів євро, про що повідомляє портал Transfermarkt.

Футболіст підписав угоду з Жироною строком на п’ять років, тож залишиться в команді щонайменше до літа 2030 року.

Минулого сезону Хіль уже виступав за Жирону на правах оренди, і його гра справила враження на керівництво клубу, яке вирішило оформити повноцінний трансфер.

