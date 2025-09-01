Іспанія

Український форвард "біло-синіх" перебрався до Іспанії, де став одноклубником Віктора Циганкова.

Нападник київського Динамо Владислав Ванат став гравцем іспанської Жирони. Про це повідомляють прес-служби двох клубів.

Угода із 23-річним українцем розрахована на п'ять років.

За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, сума трансферу футболіста збірної України становила 20 мільйонів євро.

У складі "біло-синіх" вихованець Динамо провів 119 матчів, у яких забив 51 гол та зробив 24 гольові передачі. Його дебют відбувся у сезоні-2020/21.

Додамо, що у складі команди Мічела Ванат виступатиме разом з українським вінгером Віктором Циганковим, який також перебрався до Жирони з Динамо у січні 2023 року.

Після трьох турів Жирона не набрала очок і посідає останнє місце у турнірній таблиці іспанської Ла Ліги.