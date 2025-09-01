Україна

Кияни підписали талановитого африканця.

Київське Динамо завершило перехід 20-річного вінгера Шоли Огундани з бразильського Фламенгу. Про це повідомляє офіційний сайт "біло-синіх".

Зазначається, що з нігерійцем підписано трудову угоду до 30 червня 2029 року. В новій команді Шола виступатиме під 16-м номером.

За інформацією українських ЗМІ, кияни заплатили бразильському клубу 200 тисяч євро за 50% екеономічних прав на талановитого футболіста.

За першу команду Фламенгу Огундана відіграв п'ять матчів. За команду U-20 він провів 46 матчів, забив дев'ять голів та віддав сім результативних передач.

