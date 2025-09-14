Іспанія

Для українського форварда це буде перша гра за іспанський клуб після переходу з Динамо.

Сьогодні, 14 вересня, відбудеться матч четвертого туру іспанської Ла Ліги, у якому Жирона зустрінеться з Сельтою.

Головний тренер Жирони Мічел довірив місце у стартовому складі дебютанту — українському форварду Владиславу Ванату, який останніми днями трансферного вікна перебрався до іспанського клубу з київського Динамо.

Жирона: Гассаніга — Морено, Блінд, Рейс, Мартінес — Унахі, Мартін, Вітсель — Рока, Аспрілья, Ванат.

Для 23-річного українця це буде дебютна гра у складі каталонської команди.

Також додамо, що український воротар Владислав Крапивцов залишився на лаві запасних, а вінгер Віктор Циганков пропускає гру через травму.

Матч Сельта – Жирона розпочнеться о 15:00 за Києвом.