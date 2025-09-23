Іспанія

Сторони узгодили ключові умови потенційної угоди.

Центральний півзахисник Барселони Френкі де Йонг близький до продовження контракту з каталонським клубом.

За інформацією Mundo Deportivo, сторони вже погодили основні умови майбутньої угоди.

Барселона пропонує 28-річному хавбеку продовження співпраці ще на три сезони після завершення поточного. Зарплата Френкі буде трохи меншою, ніж нинішня, однак цього року він отримує більше через відстрочені виплати, пов’язані з пандемією Covid-19.

Нідерландський футболіст задоволений новими умовами та готовий залишитися на Камп Ноу. Нинішня зарплата гравця збережеться до кінця сезону, а оновлений контракт, як зазначається, вступить у дію з 2026 року.

У поточному сезоні Френкі де Йонг провів за Барселону 4 матчі, проте результативними діями поки не відзначився.