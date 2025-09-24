Іспанія

Переговори з клубом Ла Ліги веде центрфорвард Патрік Бамфорд.

Центральний нападник Патрік Бамфорд веде переговори про підписання контракту з Хетафе, передає видання The Athletic.

Наприкінці серпня нині 32-річний англієць став вільним агентом, залишивши Лідс Юнайтед. Керманич клубу Даніель Фарке не розраховував на гравця, тоді як контракт із ним мав утратити чинність незадовго до липня 2026 року.

Склад "білих" Бамфорд поповнив наприкінці липня 2018 року. Тоді Мідлсбро отримав за Патріка 7,9 млн євро. У 205-ти матчах усіх турнірів за Лідс Юнайтед, з яким англієць двічі виграв Чемпіоншип, він відзначився 60-ма голами й 25-ма асистами.

У сезоні-2014/15 центрфорварда визнали найкращим гравцем другого за статусом дивізіону Англії (представляв Мідлсбро на правах оренди). Бамфорд також встиг пограти за Бернлі, Норвіч Сіті, Крістал Пелес, Дербі Каунті, МК Донс і Ноттінгем Форест (вихованець), в якого наприкінці січня 2012 року Патріка за 1,8 млн придбав Челсі.

Проте, за лондонський клуб протягом майже п'яти років у ньому англієць так і не зіграв, відзначившись дев'ятьма голами й дев'ятьма асистами в 19-ти матчах "молодіжки" (U-21). У вересні 2021 року Бамфорд провів свій перший і наразі останній поєдинок у футболці збірної Англії.