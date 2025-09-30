Іспанія

Колумбійця ледь не підписала Барселона.

Атакувальний півзахисник Луїс Діас, який цього літа перейшов із Ліверпуля до мюнхенської Баварії, міг опинитися в топ-клубі чемпіонату Іспанії.

За інформацією Mundo Deportivo, каталонська Барселона проявляла інтерес до послуг колумбійського вінгера. Про це розповів спортивний директор "блаугранас" Деку: "Ми шукали оптимальне рішення, але іноді трапляється так, що трансфер не вдається оформити".

У поточному сезоні Діас провів вісім матчів за німецьку команду, забивши чотири голи та віддавши три результативні передачі.

Ринкова вартість колумбійця, за оцінками, становить 70 мільйонів євро.