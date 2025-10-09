Іспанія

Президент Барселони відзначив зрілість молодого таланту, який спокійно справляється з тиском популярності.

Президент Барселони Жоан Лапорта поділився думкою про те, як 17-річний Ламін Ямаль справляється зі зростаючою увагою до своєї персони. За словами функціонера, юний футболіст демонструє дивовижну зрілість, попри свій вік.

"Його треба підтримувати, давати найкращі поради. Але він і так набагато доросліший за своїх однолітків через те, що йому довелося пережити", — зазначив Лапорта в інтерв’ю El Chiringuito.

Президент клубу також підкреслив, що популярність не впливає на поведінку Ямала: "Слава може його захлеснути, але він чудово з нею справляється".

Нагадаємо, що форвард не поїхав у розташування збірної Іспанії, яка спершу викликала його, але згодом відпустила через невелике загострення травми.

