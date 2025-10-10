Іспанія

Французький форвард став на захист молодого іспанця.

Форвард Реала Кіліан Мбаппе розкритикував увагу до вінгера Барселони Ламіна Ямаля, закликавши критиків дати йому спокій.

"Ви можете бачити, що Ламін захоплюється футболом, і це єдине, чого він не повинен втрачати. Решта — це просто його життя. Люди говорять про його особисте життя, але я думаю, що людям варто залишити його в

спокої.

Ламін чудовий футболіст, але в житті він — 18-річний хлопець. У 18 років кожен робить помилки. Він проживає своє життя. Ми повинні дивитися лише на те, що він робить на полі. Решта — неважлива, головне, щоб це не було щось серйозне. Він — великий талант", — цитує нападника Реала ESPN.

Нагадаємо, Ямаль минулого місяця другий рік поспіль виграв трофей Копа, який вручають найкращому гравцю світу до 21 року. Згодом футболіст зіткнувся з критикою щодо свого особистого життя.

Також між Барсою та національною збірною виникла суперечка щодо його фізичної форми. Спочатку форварда включили до складу збірної Іспанії на цю міжнародну перерву, але клуб відкликав його зі складу після того, як тренер Гансі Флік розкритикував дії збірної Іспанії щодо його стану.