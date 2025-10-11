Іспанія

Можливий трансфер під завісу контракту.

Контракт французького центрального захисника Дайо Упамекано з мюнхенською Баварією добігає кінця влітку наступного року, тож у клубу є два очевидні варіанти розвитку подій.

Або найближчим часом "Рекордмайстер" домовиться з 26-річним виконавцем щодо продовження угоди, або вже найближчої зими він отримає можливість домовлятись із будь-яким клубом щодо переходу наступного літа в якості вільного агента.

І коли на обрії з’являється такий потужний претендент, як мадридський Реал, то ситуація набуває геть інакшого розвитку.

Іспанські ЗМІ повідомляють, що "вершкові" наразі не наводили жодних контактів із представниками футболіста, але неодмінно працюватимуть у цьому напрямку взимку, якщо Упамекано так і не погодить умови нової угоди.

Баварія тим часом, у випадку невдачі в перемовинах із футболістом, розраховує на хоч якийсь прибуток від його можливого відходу, тож зимовий трансфер виглядає цілком імовірним.

У цьому сезоні Дайо провів 14 матчів та зробив один гольовий пас.