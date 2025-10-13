Іспанія

У клубі заявили, що не отримували офіційних пропозицій від Аль-Хіляля і не планують продавати молодого вінгера.

Барселона не отримувала жодних пропозицій щодо трансферу свого 18-річного вінгера Ламіна Ямаля. Про це повідомляє Marca.

Раніше в іспанських ЗМІ з’явилася інформація, що саудівський Аль-Хіляль нібито готовий заплатити за 18-річного футболіста 400 мільйонів євро та запропонувати йому семирічний контракт.

У Барселоні ці чутки спростували, наголосивши, що жодних офіційних контактів із саудівським клубом не було, а сам Ламін Ямаль не виставлений на продаж.

Цього літа гравець продовжив контракт із каталонцями до 2031 року. У поточному сезоні Ямаль уже встиг забити 2 голи та віддати 3 результативні передачі у 4 матчах Ла Ліги.

Раніше повідомлялося, що Ямаль знову травмувався.