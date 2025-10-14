Іспанія

Український воротар має всі шанси стати першим номером, але конкуренція зростає.

За повідомленням іспанського видання El Nacional, бельгійський голкіпер Тібо Куртуа не має наміру продовжувати чинний контракт із мадридським Реалом, який діє до 2027 року.

Згідно з інформацією, після завершення контракту Куртуа може завершити кар’єру або підписати свій останній великий договір — ймовірно, з клубом із Саудівської Аравії. Також не виключається варіант повернення до Генка, де він розпочав професійну кар’єру.

Водночас президент Реала Флорентіно Перес вже розглядає українського воротаря Андрія Луніна як головного кандидата на пост першого номера після відходу Куртуа. Проте для цього Луніну доведеться терпляче чекати на свій шанс, залишаючись другим воротарем до завершення контракту бельгійця.

Альтернатива для Реала — нідерландський голкіпер Барт Вербрюгген із Брайтона, за яким уже стежать скаути клубу.

На поточний сезон Лунін ще жодного разу не виходив на поле в основі мадридців. У минулому сезоні українець 12 разів з'являвся у стартовому складі Реалу.