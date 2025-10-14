Іспанія

Досвідчений француз відновлювався упродовж півроку.

Захисник мадридського Реала Ферлан Менді незабаром має повернутися на поле. Про це повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, 30-річний француз відновився після пошкодження стегна і наступного тижня має приєднатися до загальної групи "вершкових".

Нагадаємо, Ферлан отримав травму у матчі Кубка Іспанії проти Барселони, який пройшов у квітні цього року.

Після восьми турів Реал набрав 21 очко та лідирує в іспанській Ла Лізі, випереджаючи Барселону на два бали. Свій наступний матч "вершкові" проведуть проти Хетафе – гра відбудеться 19 жовтня.

