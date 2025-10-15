Іспанія

Попри підтримку, спортивний директор клубу визнав: усе залежить від результатів.

Спортивний директор Жирони Кіке Карсель прокоментував ситуацію навколо майбутнього головного тренера команди Мічела Санчеса, чутки про можливе звільнення якого з’явилися на тлі слабкого старту сезону.

Після 8 турів Ла Ліги Жирона перебуває на 18-й сходинці турнірної таблиці. Результати викликають занепокоєння, однак Карсель запевнив, що підтримує Мічела і повністю йому довіряє.

"Стосунки з Мічелом чудові, і нічого не змінилося. Як на мене, ми маємо найкращого тренера, якого тільки можемо мати. Він вдихнув багато життя в цей проєкт завдяки стилю гри та поведінці. Я завжди буду на його боці, але це футбол. Результати мають значення, і я не можу сказати, що він залишиться до кінця сезону. Але довіряю йому на 100%", – сказав Карсель у коментарі для Marca.

Керівник також згадав труднощі, з якими стикнулася команда минулого сезону, зокрема втрату шести ключових гравців, участь у Лізі чемпіонів та нестабільність у грі:

"Його контракт закінчується, і ми побачимо, що буде далі. Але зараз ми повинні вибратися з цієї ситуації. Ми відстаємо у формуванні складу, у результатах, у пропущених та забитих голах. Це робота. І коли справи підуть краще — я хочу, щоб він залишився."

Мічел очолює Жирону з 2021 року та минулого сезону сенсаційно вивів команду до Ліги чемпіонів.