Іспанія

Клуб отримав дозвіл на часткове відкриття стадіону для 27 000 вболівальників, але вирішив залишитися на Монжуїку з фінансових міркувань.

Футбольний клуб Барселона прийняв рішення не повертатися на свій рідний стадіон Камп Ноу, незважаючи на те, що міська рада дала зелене світло на проведення матчів з обмеженою кількістю глядачів.

​Після численних затримок, пов'язаних з реконструкцією, влада міста дозволила клубу відкрити першу чергу стадіону, яка може вмістити 27 000 вболівальників. Однак, керівництво блаугранас вирішило, що з фінансової точки зору доцільніше продовжувати виступати на Олімпійському стадіоні.

Клуб планує дочекатися дозволу на значно більшу місткість стадіону, перш ніж організовувати довгоочікуване повернення на оновлений Камп Ноу. Пріоритетом для Барселони на даному етапі є фінансова стабільність.