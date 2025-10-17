Іспанія

28-річний бразилець має встигнути відновитися до матчу проти мадридського гранда.

Вінгер Барселони Рафінья може встигнути відновитись до матчу іспанської Ла Ліги проти мадридського Реала. Про це повідомляє Mundo Deportivo.

За інформацією джерела, у четвер, 16 жовтня, 28-річний бразилець пройшов додаткове медичне обстеження, яке показало, що він може встигнути відновитися до матчу проти "вершкових", який відбудеться 26 жовтня.

Нагадаємо, футболіст травмувався наприкінці вересня – у нього виявили пошкодження середньої частини двоголового м'яза стегна правої ноги.

Таким чином, Рафінья пропустить майбутні матчі "блаугранас" проти Жирони (Ла Ліга) та Олімпіакоса (Ліга чемпіонів).

Цього сезону Рафінья провів сім матчів, у яких забив три м'ячі та віддав дві гольові передачі.

