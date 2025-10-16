Іспанія

Мадридці ризикують втратити ключового захисника в найважливішому матчі сезону.

Мадридський Реал зіткнувся з проблемами в обороні напередодні ключового матчу Ла Ліги – Ель Класіко проти Барселони. 20-річний центральний захисник Дін Гюйсен отримав мікророзрив лівого камбалоподібного м’яза в поєдинку з Вільярреалом і наразі проходить інтенсивну реабілітацію, щоб встигнути до гри проти каталонців.

Травма виявилася серйознішою, ніж очікували спочатку, і вже виключила можливість участі Гюйсена в матчі проти Хетафе. Медичний штаб обережний через складність ушкоджень такого типу і не хоче ризикувати прискореним поверненням, яке може призвести до рецидиву.

Проблеми посилюються через відсутність інших ключових захисників – Дані Карвахаля та Трент Александер-Арнольда, які також травмовані і поки не готові до гри. У зв’язку з цим тренер Хабі Алонсо розглядає варіанти перестановок у захисті, включаючи задіяння Рауля Асенсіо або переведення Ферлана Менді на правий фланг.