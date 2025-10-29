Мадридці стежать за ван де Веном попри високу ціну.
Міккі ван де Вен, Getty Images
29 жовтня 2025, 11:57
Центральний захисник Тоттенгема Міккі ван де Вен продовжує привертати увагу мадридського Реала, повідомляє TEAMtalk.
Незважаючи на те, що мадридці віддають перевагу безкоштовним трансферам, вони зберігають інтерес до 24-річного нідерландця, придбаного Тоттенгемом у 2023 році за 47 мільйонів євро.
У поточному сезоні ван де Вен зіграв 13 матчів у всіх турнірах, забивши 5 голів. Контракт із лондонським клубом діє до 2029 року, тому перехід можливий лише за значну суму.
