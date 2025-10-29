Іспанія

Мадридці стежать за ван де Веном попри високу ціну.

Центральний захисник Тоттенгема Міккі ван де Вен продовжує привертати увагу мадридського Реала, повідомляє TEAMtalk.

Незважаючи на те, що мадридці віддають перевагу безкоштовним трансферам, вони зберігають інтерес до 24-річного нідерландця, придбаного Тоттенгемом у 2023 році за 47 мільйонів євро.

У поточному сезоні ван де Вен зіграв 13 матчів у всіх турнірах, забивши 5 голів. Контракт із лондонським клубом діє до 2029 року, тому перехід можливий лише за значну суму.

Раніше повідомлялося, що Тоттенгем посперечається з Барселоною за Грінвуда.