Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках другого туру групового етапу кваліфікації чемпіонату світу-2026 збірній Іспанії протистоятиме турецька національна команда.

Поєдинок відбудеться в неділю, 7 вересня, на Бююкшехір Беледіє Стадюму в Коньї (Туреччина). Початок — о 21:45 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Луїса де ла Фуенте. Так, на перемогу Іспанії можна поставити з коефіцієнтом 1.61, тоді як потенційний успіх Туреччини оцінюється показником 6.00. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4.60.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Перемога Іспанії і тотал менше 3,5", представлений показником 2.68.

Коефіцієнтом 2.30 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Ламіна Ямала.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Діапазон голів: 2-3". На нього можна поставити з показником 1.95.

Слідкуйте за матчем Туреччина — Іспанія на Football.ua.