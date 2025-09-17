Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.
Баварія, Getty Images
17 вересня 2025, 11:34
У рамках першого туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26 мюнхенська Баварія прийматиме лондонський Челсі.
Баварія — Челсі. Анонс і прогноз на матч
Поєдинок відбудеться в середу, 17 вересня, на Футбольній Арені Мюнхен у Німеччині. Початок — о 22:00 за київським часом.
За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Венсана Компані. Так, на перемогу Баварії можна поставити з коефіцієнтом 1.76, тоді як потенційний успіх Челсі оцінюється показником 4.25. Імовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4.20.
Тож на що ставити?
Пропонуємо поставити на варіант "Перемога Баварії і тотал більше 1,5", представлений показником 1.98.
Коефіцієнтом 1.75 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Гаррі Кейна.
Також пропонуємо розглянути сценарій "Діапазон голів: 2-3". На нього можна поставити з показником 2.01.
Слідкуйте за матчем Баварія — Челсі на Football.ua.