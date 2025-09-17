Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках першого туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26 мюнхенська Баварія прийматиме лондонський Челсі.

Баварія — Челсі. Анонс і прогноз на матч

Поєдинок відбудеться в середу, 17 вересня, на Футбольній Арені Мюнхен у Німеччині. Початок — о 22:00 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Венсана Компані. Так, на перемогу Баварії можна поставити з коефіцієнтом 1.76, тоді як потенційний успіх Челсі оцінюється показником 4.25. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4.20.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Перемога Баварії і тотал більше 1,5", представлений показником 1.98.

Коефіцієнтом 1.75 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Гаррі Кейна.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Діапазон голів: 2-3". На нього можна поставити з показником 2.01.

Слідкуйте за матчем Баварія — Челсі на Football.ua.