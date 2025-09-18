Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках першого туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26 Ньюкасл Юнайтед прийматиме Барселону.

Ньюкасл Юнайтед — Барселона. Анонс і прогноз на матч

Поєдинок відбудеться в четвер, 18 вересня, на Сент-Джеймс Парк у Ньюкаслі, Англія. Початок — о 22:00 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Гансі Фліка. Так, на перемогу Барселони можна поставити з коефіцієнтом 2.36, тоді як потенційний успіх Ньюкасл Юнайтед оцінюється показником 2.84. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.80.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Перемога Барселони в один гол або нічия", представлений показником 2.04.

Коефіцієнтом 2.00 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Роберта Левандовські.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Обидві команди заб'ють і тотал менше 4,5". На нього можна поставити з показником 2.08.

Слідкуйте за матчем Ньюкасл Юнайтед — Барселона на Football.ua.