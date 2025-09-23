Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.
Рома, Getty Images
23 вересня 2025, 16:17
У рамках першого туру основного етапу Ліги Європи УЄФА-2025/26 французька Ніцца прийматиме італійську Рому.
Поєдинок відбудеться в середу, 24 вересня, на Гран Стад де Ніс у Ніцці, Франція. Початок — о 22:00 за київським часом.
За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Джан П'єро Гасперіні. Так, на перемогу Роми можна поставити з коефіцієнтом 2.39, тоді як потенційний успіх Ніцци оцінюється показником 3.25. Імовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3.60.
Тож на що ставити?
Пропонуємо поставити на варіант "Перемога Роми в один гол або нічия", представлений показником 1.86.
Коефіцієнтом 2.45 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Артема Довбика.
Також пропонуємо розглянути сценарій "Обидві команди заб'ють і тотал менше 4,5". На нього можна поставити з показником 2.12.
Слідкуйте за матчем Ніцца — Рома на Football.ua.