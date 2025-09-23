Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках першого туру основного етапу Ліги Європи УЄФА-2025/26 французька Ніцца прийматиме італійську Рому.

Поєдинок відбудеться в середу, 24 вересня, на Гран Стад де Ніс у Ніцці, Франція. Початок — о 22:00 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Джан П'єро Гасперіні. Так, на перемогу Роми можна поставити з коефіцієнтом 2.39, тоді як потенційний успіх Ніцци оцінюється показником 3.25. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.60.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Перемога Роми в один гол або нічия", представлений показником 1.86.

Коефіцієнтом 2.45 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Артема Довбика.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Обидві команди заб'ють і тотал менше 4,5". На нього можна поставити з показником 2.12.

Слідкуйте за матчем Ніцца — Рома на Football.ua.