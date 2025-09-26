Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках сьомого туру іспанської Ла Ліги-2025/26 відбудеться столичне дербі — Атлетіко прийматиме Реал.

Поєдинок відбудеться в суботу, 27 вересня, на стадіоні Ер-Ріяд Ейр Метрополітано в Мадриді, Іспанія. Початок — о 17:15 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Хабі Алонсо. Так, на перемогу Реала можна поставити з коефіцієнтом 2.37, тоді як потенційний успіх Атлетіко оцінюється показником 2.97. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.60.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Реал не програє й тотал менше 2,5", представлений показником 2.74.

Коефіцієнтом 1.90 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Кіліана Мбаппе, тоді як потенційний гол Хуліана Альвареса — 2.20.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Червона картка в матчі: так". На нього можна поставити з показником 3.50.

Слідкуйте за дербі Мадрида Атлетіко — Реал на Football.ua.