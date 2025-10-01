Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках другого туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26 іспанська Барселона прийматиме французький ПСЖ.

Барселона — ПСЖ. Анонс і прогноз на матч

Поєдинок відбудеться в середу, 1 жовтня, на Олімпійському стадіоні ім. Л. Кумпаньша. Початок — о 22:00 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Гансі Фліка. Так, на перемогу Барселони можна поставити з коефіцієнтом 1.87, тоді як потенційний успіх ПСЖ оцінюється показником 3.70. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4.30.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Обидві команди заб'ють і тотал менше 4,5", представлений показником 2.18.

Коефіцієнтом 2.05 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Роберта Левандовські, тоді як потенційний гол Бредлі Баркола — 3.30.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Перемога Барселони в один гол або нічия". На нього можна поставити з показником 2.09.

Слідкуйте за матчем Барселона — ПСЖ на Football.ua.