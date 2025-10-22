Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках третього туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26 мадридський Реал прийматиме туринський Ювентус.

Поєдинок відбудеться в середу, 22 жовтня, на Естадіо Сантьяго Бернабеу в Мадриді, Іспанія. Початок — о 22:00 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Хабі Алонсо. Так, на перемогу Реала можна поставити з коефіцієнтом 1.46, тоді як потенційний успіх Ювентуса оцінюється показником 6.50. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 5.00.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Фора Реал Мадрид: -1,25", представлений показником 1.98.

Коефіцієнтом 2.52 оцінена ймовірність "сухої" перемоги Реала.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Перемога Реала й тотал менше 4,5". На нього можна поставити з показником 1.91.

Слідкуйте за матчем Реал Мадрид — Ювентус на Football.ua.