Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках групового етапу Ліги конференцій УЄФА-2025/26 донецький Шахтар прийматиме польську Легію. Оскільки Шахтар проводить свої єврокубкові матчі у Польщі, цей поєдинок відбудеться на стадіоні Мейскі у Кракові.

Поєдинок відбудеться у четвер, 23 жовтня. Початок — о 19:45 за київським часом.

Букмекери вважають фаворитом український клуб. На перемогу Шахтаря можна поставити з коефіцієнтом у середньому 1.75, тоді як успіх Легія оцінюється показником близько 4.30-4.45. Нічийний результат представлений коефіцієнтом 4.20.

Матч очікується результативним: на Тотал більше 2.5 голів пропонують коефіцієнт близько 1.75-1.80.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Перемога Шахтар і Тотал більше 1.5". Ця ставка має коефіцієнт близько 2.00. Шахтар продемонстрував результативну гру на старті турніру (3:2), а Легія нещодавно програла у чемпіонаті Польщі з рахунком 3:1.

Коефіцієнтом близько 1.75 оцінена ймовірність того, що Обидві команди заб'ють — Так. Обидва колективи схильні як забивати, так і пропускати, про що свідчать їхні останні результати.

Також можна розглянути сценарій "Шахтар заб'є у першому таймі". На це пропонують коефіцієнт у районі 1.60. "Гірники" часто активно починають свої матчі.