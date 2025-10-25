Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках восьмого туру італійської Прем'єр-ліги-2025/26 неаполітанський Наполі прийматиме міланський Інтер.

Поєдинок відбудеться в суботу, 25 жовтня, на Стадіо Дієго Армандо Марадона в Неаполі, Італія. Початок — о 19:00 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Крістіана Ківу. Так, на перемогу Інтера можна поставити з коефіцієнтом 2.43, тоді як потенційний успіх Наполі оцінюється показником 3.10. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.25.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Тотал: менше 2,0", представлений показником 2.45.

Коефіцієнтом 2.50 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Лаутаро Мартінеса, тоді як потенційний гол Расмуса Гойлунна — 2.80.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Наполі не програє й тотал менше 2,5". На нього можна поставити з показником 2.39.

Слідкуйте за матчем Наполі — Інтер на Football.ua.