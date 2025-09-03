Туреччина

Німецький хавбек пояснив свій відхід з Манчестер Сіті.

Півзахисник Галатасарая Ілкай Гюндоган прокоментував свій перехід до турецького клубу з Манчестер Сіті в останній день літнього трансферного вікна.

"Дорогі "містяни", хочу бути з вами гранично відвертим: причина мого відходу проста — я, як і раніше, хочу якнайчастіше грати у футбол, бо це те, що люблю понад усе. Мені скоро виповниться 35, але я почуваюся в хорошій формі і щиро вірю, що зможу продовжувати виступати на високому рівні в команді Ліги чемпіонів. Крім того, у мене з'явилася можливість перейти до улюбленого клубу мого дитинства в країні, яка для мене багато важить.

Манчестер Сіті потребує нового початку після видатного періоду — я це повністю розумію та поважаю. Я ніколи не забуду, що цей клуб зробив для мене за ці роки. Клуб та Манчестер назавжди залишаться у моєму серці.

Дякую всім партнерам по команді, голові ради директорів, кожному вболівальнику і, звичайно, Пепу, завдяки якому цей час став можливим. Я покидаю Сіті із глибокою подякою. Дякую вам від усієї моєї родини", — написав Гюндоган у своїх соціальних мережах.

У складі Сіті Гюндоган провів 358 матчів, у яких забив 65 голів та віддав 47 гольових передач.

Після чотирьох турів Галатасарай набрав 12 очок і посідає перше місце у чемпіонаті Туреччини.