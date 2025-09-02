Туреччина

Турецький клуб розпочав перемовини з оточенням форварда Аталанти.

Галатасарай проявляє інтерес до нападника Аталанти Адемоли Лукмана. Про це повідомив відомий інсайдер Ніколо Скіра.

За його інформацією, офіційних пропозицій від турецького гранда поки що не надходило, однак перші контакти з представниками футболіста вже відбулися протягом останніх годин.

Аталанта, у свою чергу, продовжує наполягати на трансферній вартості в межах 50–55 мільйонів євро. Саме таку суму бергамський клуб хоче отримати за продаж 27-річного нігерійського форварда.

У минулому сезоні Серії А Адемола Лукман провів 31 матч, забивши 15 голів і віддавши 5 асистів.

Раніше повідомлялося про інтерес до нігерійського нападника з боку Фенербахче.