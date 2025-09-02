Досвідчений німецький півзахисник підписав контракт із турецьким грандом на два сезони.
Ілкай Гюндоган, Getty Images
02 вересня 2025, 23:13
Галатасарай офіційно оголосив про підписання центрального півзахисника Ілкая Гюндогана, повідомляє пресслужба клубу.
Футболіст приєднався до турецької команди на правах вільного агента після розірвання контракту з Манчестер Сіті за обопільною згодою сторін у рамках джентельменської угоди.
34-річний хавбек уклав угоду з Гала до завершення сезону-2026/27. За контрактом він отримуватиме гарантовані 4,5 мільйона євро на рік.
Минулого літа Гюндоган повернувся до Манчестер Сіті з Барселони також як вільний агент. У сезоні-2024/25 німець провів 50 матчів у всіх турнірах, відзначився трьома голами та шістьма асистами.
Для Галатасарая цей трансфер став важливим посиленням середньої ланки. Досвідчений півзахисник має значний європейський бекграунд, адже за кар’єру виступав у Бундеслізі, Ла Лізі та АПЛ, а також вигравав численні трофеї у складі Манчестер Сіті.