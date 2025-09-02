Туреччина

Досвідчений німецький півзахисник підписав контракт із турецьким грандом на два сезони.

Галатасарай офіційно оголосив про підписання центрального півзахисника Ілкая Гюндогана, повідомляє пресслужба клубу.

Футболіст приєднався до турецької команди на правах вільного агента після розірвання контракту з Манчестер Сіті за обопільною згодою сторін у рамках джентельменської угоди.

34-річний хавбек уклав угоду з Гала до завершення сезону-2026/27. За контрактом він отримуватиме гарантовані 4,5 мільйона євро на рік.

Минулого літа Гюндоган повернувся до Манчестер Сіті з Барселони також як вільний агент. У сезоні-2024/25 німець провів 50 матчів у всіх турнірах, відзначився трьома голами та шістьма асистами.

Для Галатасарая цей трансфер став важливим посиленням середньої ланки. Досвідчений півзахисник має значний європейський бекграунд, адже за кар’єру виступав у Бундеслізі, Ла Лізі та АПЛ, а також вигравав численні трофеї у складі Манчестер Сіті.