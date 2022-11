Учора, 3 листопада, відбулися матчі шостого туру групового етапу Ліги Європи.

УЄФА назвав кандидатів на звання автора найкращого гола за підсумками минулого ігрового тижня.

На нагороду претендують півзахисник Арсеналу Кіран Тірні, нападник Бетіса Айтор Руйбал (перший гол), форвард Лудогорця Рік та нападник Трабзонспора Анастасіос Бакасетас.

A, B, C or D? Who scored the best goal? ⚽️🔥@Heineken | #UELGOTW | #UEL