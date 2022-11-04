Ліга Європи

На нагороду номіновано чотирьох футболістів.

Учора, 3 листопада, відбулися матчі шостого туру групового етапу Ліги Європи.

УЄФА назвав кандидатів на звання автора найкращого гола за підсумками минулого ігрового тижня.

На нагороду претендують півзахисник Арсеналу Кіран Тірні, нападник Бетіса Айтор Руйбал (перший гол), форвард Лудогорця Рік та нападник Трабзонспора Анастасіос Бакасетас.

Проголосувати за одного із кандидатів можна на офіційному сайті УЄФА.

Раніше стали відомі номінанти на звання найкращого гравця тижня у Лізі Європи.