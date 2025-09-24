Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 1-го туру основного етапу Ліги Європи УЄФА, у якому зіграють севільський Бетіс та Ноттінгем Форест.
Олександр Зінченко, Getty Images
24 вересня 2025, 21:57
Бетіс: Лопес — Ортіс, Натан, Гомес, Фірпо — Альтіміра, Ло Чельсо, Амрабат — Антоні, Бакамбу, Еззалзулі.
Запасні: Вальєс, Адріан, Форнальс, Авіла, Р. Родрігес, Рікельме, Ернандес, Рока, Руїбаль, Антоніо, Гаррета.
Запасні: Віктор, Вуд, Ндой, Калімуендо, Домінгес, Єйтс, Макейті, Баква, Болі, Савона.
Ноттінгем Форест: Селс — Вільямс, Міленкович, Морато, Зінченко — Сангаре — Гіббс-Вайт, Дуглас Луїс, Андерсон, Гадсон-Одої — Жезус.
Гра Бетіс — Ноттінгем Форест почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
на Football.ua.