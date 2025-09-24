Ліга Європи

Другий за статусом єврокубок повноцінно повернеться на стадіони вже сьогодні, 24 вересня.

Перший тур основного етапу Ліги Європи УЄФА-2025/26 стартує сьогодні, 24 вересня, двома матчами, які розпочнуться о 19:45 за київським часом.

Головні матчі середи

Реал Бетіс — Ноттінгем Форест

У минулому сезоні Реал Бетіс уперше в своїй історії досягнув єврокубкового фіналу. Проте, у вирішальному поєдинку Ліги конференцій надії підопічних Мануеля Пеллегріні у польському Вроцлаві було розбито лондонським Челсі (1:4). Фінішувавши шостими в турнірній таблиці Ла Ліги-2024/25, "вердібланкос" напряму дісталися основного етапу поточної кампанії Ліги Європи.

Значну роль в успіхах клубу із Севільї на міжнародній арені в 2025 році зіграв правий вінгер Антоні. Орендований у Манчестер Юнайтед гравець відзначився чотирма голами й трьома асистами в дев'яти матчах ЛК і в підсумку Реал Бетіс зумів оформити повноцінний трансфер зіркового 25-річного бразильця за 22 млн євро.

Ноттінгем Форест мав брати участь у Лізі конференцій, завершивши минулий сезон АПЛ на сьомій сходинці, але Крістал Пелес, володар Кубка Англії-2024/25, порушив правила УЄФА, спричинивши наступні зміни: колектив Олівера Гласнера опинився в ЛК, а команда тоді ще Нуну Ешпіріту Санту (тепер — Анже Постекоглу) — у Лізі Європи. Ноттінгемський клуб збирається провести перший з березня 1996 року свій єврокубковий матч.

На тлі пізньої невдачі з придбанням лівого оборонця мадридського Атлетіко Хаві Галана Ноттінгем Форест в останній момент домовився про оренду в лондонського Арсеналу Олександра Зінченка. Спочатку 28-річний українець не потрапив до заявки клубу на основний етап ЛЄ, але травма іншого флангового оборонця змінила початкові плани, тож уже сьогодні ми можемо побачити дуель Зінченка з Антоні.

Ніцца — Рома

Ніцца стала головним розчаруванням основного етапу Ліги Європи-2024/25. Французький клуб набрав усього три залікових бала у восьми протистояннях. "Орлята" й разградський Лудогорець були єдиними, хто не здобув жодної звитяги. Тим не менш, підопічні Франка Еса повернулися, фінішувавши четвертими в минулому сезоні Ліги 1 і вилетівши з кваліфікації Ліги чемпіонів від лісабонської Бенфіки (дві поразки з рахунком 0:2).

Ніцца також дуже суперечливо стартувала в новій кампанії чемпіонату Франції (шість очок після п'яти матчів), тож очевидно, що головний тренер "орлят" нині перебуває в доволі небезпечному становищі й відсутність бодай мінімального успіху сьогодні може виявитися для нього фатальною.

Рома в березні 2025 року вибула з 1/8 фіналу плей-оф Ліги Європи від Атлетіка Більбао (3:4 за сумою двох матчів), зосередившись на спробі повернутися до Ліги чемпіонів. "Вовки" були близькі до бажаного результату, однак значна кількість невдач у першій частині сезону Серії А далася взнаки, залишивши римський клуб із четвертою поспіль путівкою до групового/основного етапу Ліги Європи.

Центральний нападник Артем Довбик хоч і провів непогану дебютну кампанію за Рому, але все одно потрапив у немилість до нового керманича Джан П'єро Гасперіні. Спеціаліст помітно більше довіряє Евану Фергюсону, у той час як 28-річний українець провів усього близько 60-ти хвилин у чотирьох стартових турах чемпіонату Італії-2025/26, в одному з яких узагалі так і не з'явився на полі. Тим не менш, є місце для сподівань, що сьогодні Довбик усе ж отримає від алленаторе справжню можливість заявити йому про себе, граючи з перших хвилин.

Головні матчі четверга

Астон Вілла — Болонья

Трохи менше року тому Астон Вілла й Болонья проводили очну зустріч у рамках Ліги чемпіонів, а тепер вони разом беруть участь в основному етапі менш статусного єврокубка. У жовтні 2024-го протистояння на Вілла Парк у Бірмінгемі завершилося з рахунком 2:0 на користь господарів поля, тож тодішні/сьогоднішні гості сподіватимуться помститися.

Колектив Унаї Емері нині перебуває в дуже скрутному становищі. У стартових п'яти турах Астон Вілла набрала всього три залікових бала внаслідок нічийних результатів і порадувала своїх уболівальників тільки одним голом. Першою зміною в бірмінгемському клубі стане звільнення відомого функціонера Мончі, замінити якого збираються його співвітчизником.

На відміну від Астон Вілли, яка дісталася чвертьфіналу плей-оф ЛЧ-2024/25, де зазнала поразки в напруженій боротьбі з ПСЖ, майбутнім володарем трофея (4:5 за сумою двох матчів), Болонья вибула ще на стадії основного етапу, відзначившись усього чотирма голами (другий найгірший показник) у восьми поєдинках, хоч і пропустивши тільки на п'ять більше.

Нинішній стан команди Вінченцо Італьяно під питанням. У матчах проти сильніших на папері Мілана й Роми "россоблу" зазнали виїзних поразок із рахунком 0:1, а от удома впоралися з Дженоа (2:1) і Комо (1:0). Не надто впевнені виступи Болоньї поза Стадіо Ренато Даль'Ара сьогодні можуть виявитися визначальним фактором.

РБ Зальцбург — Порту

Австрійська й португальська кузні талантів протистоятимуть одна-одній на полі вперше в історії. РБ Зальцбург зазнав невдачі в кваліфікації Ліги чемпіонів і залишився поза нею після шести поспіль участей у груповому/основному етапі найстатуснішого єврокубка. На внутрішній арені "бики" втрачають статус гегемона, маючи всього один (чемпіонство-2022/23) із шести можливих трофеїв у попередніх трьох сезонах.

Австрійці провалили основний етап ЛЧ-2024/25, пропустивши у восьми матчах 27 голів (найгірший результат нарівні з братиславським Слованом) і забивши всього п'ять (третій найгірший нарівні з Жироною й Штурмом із Граца). У ЛЄ підопічні Томаса Летша, який замінив Пепа Лейндерса на посаді керманича "биків" у грудні 2024 року, сподіватимуться набрати значно більше трьох очок, хоча єврокубковий календар у них далеко не з простих.

Порту так само не надто радує своїх уболівальників значними успіхами на внутрішній арені. Востаннє "дракони" святкували здобуття титулу чемпіона Португалії ще в сезоні-2021/22. У лютому 2025 року команда Мартіна Ансельмі вибула з 1/16 фіналу плей-оф Ліги Європи, поступившись римській Ромі (3:4 за сумою двох матчів). Невдалий виступ на Клубному чемпіонаті світу в США призвів до звільнення тодішнього головного тренера й подальшого призначення Франческо Фаріолі.

Зараз "дракони" в чудовій формі. Порту здобув п'ять "сухих" перемог у чемпіонаті Португалії, також на виїзді обігравши з рахунком 2:1 одного з двох головних конкурентів у боротьбі за підсумкову першу сходинку турнірної таблиці, а саме лісабонський Спортінг. Дворазовий переможець Кубка УЄФА/Ліги Європи спробує задати належний темп своєму руху назустріч третьому подібному трофею.

Розклад усіх протистоянь стартового туру