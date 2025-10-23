Ліга Європи

У Роттердамі штормить.

Початок матчу третього туру загального етапу Ліги Європи між роттердамським Феєнордом та грецьким Панатінаїкосом знову перенесено. Про це повідомляє офіційний сайт нідерландського клубу.

Зазначається, що у Роттердамі оголошено помаранчевий рівень погодної небезпеки через штормовий вітер.

З цієї причини час початку матчу змінювався вже кілька разів,. До цього планувалося розпочати гру о 17:30 за київським часом. Приблизно за дві години до запланованого початку гри через зміну погодних умов, старт зустрічі перенесли на 22:00 за київським часом.

Після двох зіграних турів у Лізі Європи Феєнорд не має жодного очка у своєму активі. В свою чергу Панатінаїкос за такий самий період набрав три пункти.