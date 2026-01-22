Ліга Європи

Головний тренер римлян пояснив, чому команда не робить ставку виключно на Лігу Європи.

Керманич Роми Джан П'єро Гасперіні заявив, що його підопічні не зосереджуються лише на виступах у другому за престижністю єврокубку. На його думку, такий підхід є ризикованим і може призвести до відсутності результату.

Слова спеціаліста наводить пресслужба УЄФА:

"Нам потрібно змінити вектор, рости як команда і прогресувати, щоб стати сильнішими".

Гасперіні переконаний, що тільки після створення стабільного та сильного колективу "вовки" зможуть реально претендувати на перемоги у всіх турнірах одночасно.

Нагадаємо, 22 січня в межах сьомого туру загального етапу Ліги Європи Рома прийматиме на власному полі Штутгарт.