Головний тренер римлян пояснив, чому команда не робить ставку виключно на Лігу Європи.
Джан П'єро Гасперіні, getty images
22 січня 2026, 14:59
Керманич Роми Джан П'єро Гасперіні заявив, що його підопічні не зосереджуються лише на виступах у другому за престижністю єврокубку. На його думку, такий підхід є ризикованим і може призвести до відсутності результату.
Слова спеціаліста наводить пресслужба УЄФА:
"Нам потрібно змінити вектор, рости як команда і прогресувати, щоб стати сильнішими".
Гасперіні переконаний, що тільки після створення стабільного та сильного колективу "вовки" зможуть реально претендувати на перемоги у всіх турнірах одночасно.
Нагадаємо, 22 січня в межах сьомого туру загального етапу Ліги Європи Рома прийматиме на власному полі Штутгарт.