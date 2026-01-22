Ліга Європи

Іспанець готується до важкого протистояння в Стамбулі.

Головний тренер Астон Вілли Унаї Емері висловився напередодні матчу Ліги Європи з Фенербахче. Його слова наводить офіційний сайт УЄФА.

«Емі Мартінес недоступний, Камара недоступний, Джон Макгінн недоступний, Аліссон недоступний, Барклі недоступний. Вердикту щодо Макгінна ще чекаємо, він обходить лікарів, і тоді ухвалимо рішення. Це може бути кілька тижнів або менше – залежно від думки лікаря та його самопочуття. В нас багато втрат.

Це буде тяжкий матч. Фенербахче — дуже хороша команда, у них досвідчені та висококласні гравці. Ми знаємо, що тут панує фантастична та пристрасна атмосфера. Ми з великим нетерпінням чекаємо на цю гру», — заявив Емері.

Матч між Фенербахче та Астон Віллою відбудеться сьогодні, о 19:45 за київським часом.